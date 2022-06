Diefstal op begraafplaats brengt ouders tot rigoureus besluit: ‘Elke keer vroegen we ons af, wat zal er nu weer gestolen zijn’

Deze app brengt je terug naar de middeleeu­wen: virtuele trekpleis­ter voor Landgoed Mariëndaal

OOSTERBEEK - Klooster Mariënborn, dat al honderden jaren verwoest is, komt opnieuw tot leven. Met een virtuele ervaring via een app kunnen voorbijgangers op Landgoed Mariëndaal zich wanen in de middeleeuwse sferen die stichting Geldersch Landschap & Kasteelen heeft teruggebracht.

21 juni