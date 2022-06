Dieren krijgt de zo gewilde Action, de populaire discounter opent een winkel aan het Callunaplein

Action is een van oorsprong een Nederlands bedrijf. In 1993 werd de eerste winkel in Enkhuizen geopend. Sindsdien groeit de keten hard. Het bedrijf verkoopt meer dan zesduizend verschillende artikelen. Vooral non-food, maar ook eten. ,, We zijn er trots op goede en verrassende alledaagse producten te bieden voor heel lage prijzen. Wij kopen groot in, zodat we producten voor de laagste prijs kunnen aanbieden”, zegt de woordvoerder van Action.