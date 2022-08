Dit gaat er gebeuren met het oude pand van Hemels in Arnhem

indebuurtDe geliefde Arnhemse patisserie en espressobar Hemels sloot in mei 2022 de deuren . De zaak stond even leeg, maar intussen is er weer bedrijvigheid te zien! Wat gaat er gebeuren met het oude pand van Hemels? Je leest het hier.

Klussers toveren de voormalige patisserie en espressobar momenteel om tot een modezaak.

Marie Marie

En wel voor het Arnhemse bedrijf Marie Marie! Eigenaar Annemarie van der Burght vertelt: ”We hebben al drie Marie Marie-winkels. Een in de Wielakkerstraat in het centrum van Arnhem, een in Klarendal aan de Klarendalseweg en een in Nijmegen. Daar komt nu een vierde zaak bij! We kregen deze kans tot uitbreiding door het succes van de drie winkels en onze webshop.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het oude pand van Hemels © indebuurt Arnhem

Andere merken

Annemarie vertelt wat Arnhemmers kunnen verwachten in het oude pand van Hemels in de Kerkstraat. ”In alle Marie Marie-zaken verkopen we een ander merkenpakket. Dus in de nieuwe winkel vinden klanten straks weer andere merken dan in de al bestaande filialen. We kijken momenteel nog wat we allemaal bij de zaak vinden passen.”

”Onze winkel in de Wielakkerstraat heeft een boho-sfeer, in Klarendal zijn naast nieuwe items ook vintage kledingstukken te koop en in de Kerkstraat gaan we misschien wat meer de Parisienne-kant op met merken als By-Bar, Des Petits Hauts, Aiko, MOSCOW en Bellamy.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De winkel van Marie Marie aan de Wielakkerstraat © indebuurt Arnhem

Een verrassing in de kelder

Waar Annemarie het meest naar uitkijkt is de inrichting van haar nieuwe modezaak. ”Ik houd van het visuele. We kleden het leuk en licht aan met de herkenbare blauwe vlaggen, een lichte vloer, antieke meubels en natuurlijk de naam op de ramen. De nieuwe inrichting is dus in lijn met de bestaande winkels.”

Ze vervolgt met dat het oude pand van Hemels ook een grote kelder heeft, maar dat het nog even een verrassing blijft wat daarmee gaat gebeuren. ”Misschien gaan we daar wel leuke woonaccessoires of nachtmode verkopen.”

Wanneer gaat Marie Marie open?

Er is nog genoeg werk aan de winkel, dus Arnhemmers moeten nog even wachten op de opening van Marie Marie in de Kerkstraat. Annemarie: ”Zoals de planning er nu voor staat gaan we ongeveer half september open.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.