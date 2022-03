Dit is het verhaal van hondje Nonna (7): ze zette het treinverkeer rond Oosterbeek op stelten, maar kwam tóch weer thuis

Het begon allemaal met dat ene telefoontje, vertelt de Arnhemse. ,,Nonna was weg. Schrikken natuurlijk. Ik zat op dat moment in de auto en ben meteen naar de plek gereden waar ze was ontsnapt. Daar kwamen we er al snel achter dat ze op het spoor was gekomen.”



Het treinspoor tussen Arnhem en Ede, welteverstaan. Ter hoogte van station Oosterbeek. Een druk spoor, waar voortdurend treinverkeer over raast. Van der Kracht: ,,Dat was enorm eng. Een trein kon op tijd stoppen, waarna de machinist probeerde om Nonna onder de trein uit te halen. Dat mislukte.”