Dit is waarom drinkwater niet opraakt (en we nog geen sproeischaamte ervaren)

Woedende Pool krijgt rekening van 122.000 euro na brand in treincoupé op station Arnhem Centraal

7:11 ARNHEM - Het begon met een vlammetje bij enkele snippers papier. Maar voor de Poolse verdachte Igor K. (48) er erg in had, stond de treincoupé in lichterlaaie. ,,Ik was boos op de politie die mijn auto had afgepakt, waardoor ik geen baan meer had en dakloos werd.’’