Dit is waarom je in sommige Arnhemse kerken de tekst INRI ziet

Wie regelmatig naar de kerk gaat, heeft het misschien al eens gespot: op de grond en op kruisen zie je soms de letters 'INRI'. Zo ook in bijvoorbeeld de Sint Martinuskerk in Arnhem. Wat betekent dit?

Om dit meteen maar uit te leggen: de letters staan voor Iesus Nazarenus Rex Ludaeorum. Afgekort wordt dat INRI. Aangezien Latijn niet de voertaal is van Arnhemmers, is hier de vertaling: Jezus van Nazareth, Koning der Joden. De tekst werd op het kruis van Jezus geschreven om hem voor schut te zetten.

INRI in Arnhem

Waar in Arnhem is INRI te zien? Je hebt de grootste kans om deze letters aan te treffen in katholieke kerken. De Eusebiuskerk heeft deze letters niet, omdat het een protestantse kerk is. Een katholieke kerk in Arnhem is bijvoorbeeld de Martinuskerk in de Steenstraat. Pastoor Tuan weet dat de tekst daar op één plek te lezen is en wel op het triomfkruis.

Andere bijzonderheden bij Arnhemse kerken

Zelfs nu nog worden de letters op kruisbeelden geplaatst, maar de betekenis is wel volledig omgeslagen. Tegenwoordig is INRI niet spottend bedoeld, maar juist om Jezus te eren. Wist je dat er nog meer bijzonderheden te spotten zijn in Arnhemse kerken? Zo staan er Griekse letters op een altaar in de Martinuskerk, staan er op de Eusebiuskerk spermacellen en komen mensen van heinde en verre naar de Eusebius- en Walburgiskerk vanwege bijzondere relieken. Oh ja, en de Walburgiskerk heeft hotelkamers!

Ook een mysterie gespot?

