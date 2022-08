Dit is waarom sommige Arnhemse huizen geblurd zijn op Google Street View

indebuurt De nieuwe HEMA in Arnhem is open en zo ziet het eruit [FOTO'S]

Verbouwen, met de vrachtwagen af en aan om te verhuizen en doorknallen in de avonduurtjes was niet voor niets; het eindresultaat van de nieuwe HEMA in de Brouwerstraat in Arnhem mag er wezen. Het personeel is trots: ‘’Veel mensen zeggen dat ze dachten dat het mooi zou worden. Maar niet zó mooi. We hebben heel hard gewerkt!’' Bekijk hier hoe de nieuwe HEMA eruit ziet.

