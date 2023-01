Dit waren de best bekeken Arnhemse binnenkijkers van 2022

10. Doe-het-zelffanaat Raquel

De van oorsprong Portugese Raquel Ramião (31) woont al jaren met plezier in Arnhem. Samen met haar partner kocht ze een huis in het meest zuidelijke puntje van de stad. Hun huis is gevuld met doe-het-zelfprojecten, die ogen alsof ze zo gekocht zijn. Raquel noemt haar huis hun eigen ‘oase van rust’ en indebuurt mocht er binnenkijken.

9. Knutselliefhebber Michelle

Voor Michelle Bullens (27) zit geluk in de kleine dingen als het om wonen gaat. Het appartement dat ze met haar vijfjarige dochter deelt staat vol kleine, gezellige spulletjes die ze overal en nergens scoort. indebuurt Arnhem ging bij Michelle binnenkijken en interviewde haar over haar knusse woning.

8. Interieurstylist Fleur

“Wat een ruimte. Dat was het enige wat we dachten tijdens de kijkdag van dit huis. Of beter gezegd; de garage die nog nog niet bewoonbaar was”, vertelt Fleur van den Bosch (36). Zij en haar vriend Sytze Malda (43) zaten in een koffietentje toen het begon te borrelen. “Wij wilden in een soort loft wonen, in een grote open ruimte. En dit had potentie.”

7. Gastvrouw Sonja in de Walburgiskerk

Middenin het centrum van Arnhem staat de oudste kerk van Arnhem. En nee, dat is dus niet de Eusebiuskerk. De Sint Walburgiskerk stamt uit 1375 en heeft sinds 2018 een nieuwe functie: een hotel! Gastvrouw Sonja van der Bij geeft een rondleiding. Wist je trouwens dat indebuurt ook met Theo de Rijk sprak die de basiliek bezit? Dat interview lees je hier.

6. Plantenmoeder Nicky

De hectiek van de Steenstraat vergeet je snel wanneer je de groen-roze oase van Nicky (27) binnenstapt. Haar appartement is gevuld met planten en pas wanneer je de roze gordijnen opent, vang je een glimp op van de winkelende menigte en toeterende auto’s. De spullen in haar appartement vertellen elk hun eigen verhaal. “Mijn liefde voor reizen, planten en instrumenten vind je terug in mijn interieur.’’

5. Amateurarchitecten Michel en Robert

Michel Rombouts (57) en Robert Derksen (50) wonen in een uniek huis in de Arnhemse binnenstad. ”Het is geen standaard woning”, aldus Michel. ”Voor we hier kwamen waren we toe aan heel wat anders. We wilden een heel nieuw, loftachtig huis.”

4. Interieurstylist Demelza

Toen interieurstylist en winkeleigenaar Demelza Krens (29) voor het eerst voet in haar straat zette, wist ze het meteen: dit was haar plek. Nu woont ze al anderhalf jaar in haar knusse appartement vlakbij het Sonsbeekpark, waar ze naar eigen zeggen haar droomhuis van maakte.

3. Schoolbewoners Anne en Ferdinand

“Áls we gaan samenwonen, doen we dat uit diepe liefde voor elkaar. Niet vanwege een huis.” Dat is wat Anne Vogel (45) en Ferdinand ter Haar (54) altijd tegen elkaar zeiden. Niets bleek minder waar. Hoe dat zo gelopen is, lees én bekijk je in deze binnenkijker.

2. Vintageliefhebber Sanne

Drie jaar geleden verhuisden Sanne Verboom (34) en haar man Jort (38) met hun kersverse dochter naar dit karataristieke huis in Angerenstein. Inmiddels hebben ze er een zoontje bij en is hun huis helemaal ingericht naar hun eigen smaak. Sanne: “Het meeste van onze spullen is tweedehands. Jort en ik houden allebei van vintage.“

1. Garagebewoner Daphne

Het huis van Daphne (29) is niet altijd een woonhuis geweest, vier jaar geleden was het nog een garage. “De mogelijkheid om deze garage te verbouwen tot woonhuis bood zich aan, en we zijn er gewoon voor gegaan”, vertelt Daphne. Met een prachtig resultaat, want na anderhalf jaar verbouwen, konden Daphne en haar vriend eindelijk intrekken in hun droomhuis vlak bij het Sonsbeekpark.

Mogen we ook bij jou binnenkijken?

Om binnenkijkers te kunnen blijven maken is indebuurt Arnhem op zoek naar meer stadsgenoten die hun woning willen showen. Ken jij een bijzonder gebouw dat je graag van binnen wilt zien? Of woon je zelf in een mooi, gezellig, uniek, tof, knus huis waar je trots op bent? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar arnhem@indebuurt.nl en wie weet komen we bij jou langs!