Dit was de enige (!) woning die Jan Modaal in Arnhem nog kon kopen

Het is voor singles met een modaal inkomen (38.000 euro) schier onmogelijk om een woning te kopen. In Arnhem staat maar één woning te koop die Jan Modaal zou kunnen betalen.

Landelijk is slechts 1 procent van het woningaanbod nog te betalen, maar in sommige steden is het aanbod bijna nul. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Door de stijgende hypotheekrente kunnen mensen minder lenen terwijl de huizenprijzen nog altijd stijgen. Twee jaar geleden was 5 procent van het aanbod financieel nog op te brengen voor alleenstaanden met een modaal inkomen.

Wat is een modaal inkomen in 2022 en wat voor hypotheek kun je krijgen? Het modale inkomen in 2022 is vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als eenverdiener op dit moment een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent). Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners zijn we uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent).

Als huizenkopers op Funda inzoomen op Arnhem en de woningen selecteren tussen de 0 en 175.000 euro krijgen ze vier resultaten. Eén is duurder dan de maximale singleshypotheek van 171.000 euro, twee huizen zijn verkocht onder voorbehoud.



Blijft over: Nieuwe Plein 8 -2. Een appartement van 44 vierkante meter in het hart van het centrum. Never a dull moment, want je woont praktisch ín uitgaansgebied de Korenmarkt. Voor 169.500 euro (exclusief kosten koper uiteraard) ben je de nieuwe eigenaar van dit 2-kamer appartement.



Volledig scherm Het woningaanbod in Arnhem voor Jan Modaal. Met een maximale hypotheek staat er slechts één woning te koop, de rest is al verkocht onder voorbehoud of is net iets duuder. © Funda

‘Het grootste pluspunt van dit appartement is natuurlijk de locatie’, schrijft de makelaar. ‘Vanuit huis loop je direct de stad in waar je alles bij de hand hebt om te shoppen of te stappen. Luxor Live en Willemeen zijn om de hoek en binnen een paar stappen sta je op de Korenmarkt of op het Jansplein. Bij de bioscoop kijk je letterlijk naar binnen en om uit eten te gaan hoef je niet eens je jas aan te trekken. Binnen enkele stappen heb je keus uit vele restaurants.’



Of het het rumoer van de Korenmarkt is, of de afkoelende woningmarkt, deze woning staat al zeven weken te koop. Of beter gezegd: stond. Het pand is volgens Hoetink Makelaars onlangs verkocht. Binnen enkele dagen zal op Funda de melding ‘verkocht onder voorbehoud’ komen te staan.

Meer keus voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen in het rekenvoorbeeld van de Hypotheker samen een hypotheek krijgen van 304.000 euro. Dat zorgt ook voor een hoop meer keuze in de Rijnstad. Maar liefst 73 potentiële paradijsjes staan te koop volgens Funda (tot 300.000 euro, beschikbaar).



Tweeverdieners kunnen een stulpje zoeken in bijna iedere wijk van Arnhem. Alleen in de wijken Rijkerswoerd en Alteveer is niets te vinden binnen hun budget.

Volledig scherm Tweeverdieners met een maximale hypotheek van 304.000 euro kunnen kiezen uit ruim 70 woningen in Arnhem. © Funda