Dode door botsing auto en trein in Velp

update Auto botst op een trein bij spoor­weg­over­gang in Velp

10 december VELP - Bij de spoorwegovergang op de Larensteinlaan in Velp is rond 14.20 uur een auto in botsing gekomen met een trein. Daarbij is minimaal één gewonde gevallen, de bestuurder van de auto. Die is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.