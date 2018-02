Dode kat met elektriciteitskabel om de hals in gft-bak Arnhem

Een voorbijganger deed de lugubere vondst aan de Schijndelstraat in Arnhem-Zuid, ter hoogte van de Kroonse Wal, en maakte er melding van. Volgens de politie was aan de kat duidelijk te zien dat deze al een behoorlijke tijd in de bak lag. Van wie het beestje is, is niet duidelijk.



De politie spreekt van een lugubere vondst en noemt het een schandalige daad van dierenmishandeling. Op Facebook staat een oproep aan mensen die meer weten om contact op te nemen. De zaak is overgedragen aan de dierenpolitie.