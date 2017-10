Dode man gevonden in Arnhem

Brandweer rukt uit voor aangebrande kroketten in Huissen

30 september HUISSEN - De brandweer kreeg zaterdagavond een melding dat er brand zou zijn in woonzorgcomplex Loovelden aan de Plaza in Huissen. Eenmaal daar aangekomen, was de oorzaak van het brandgerucht al snel duidelijk. In een van de woningen bleek iemand kroketten hebben laten aanbranden.