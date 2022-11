‘Dodenrit’ van Drs. P helpt niet echt bij het wegnemen van mijn wolfsangst. Ziet hij/zij mij als prooi?

Les geven op zolder en in het souterrain: de vrije­school in Arn­hem-Noord barst uit haar voegen

ARNHEM - De vrijeschool aan de Brugstraat in Arnhem-Noord barst uit haar voegen. In alle hoeken van het gebouw wordt lesgegeven. ,,We hebben zo veel aanmeldingen dat we wachtlijsten hebben. Voor de kleuters, maar ook voor de kinderen die in hogere klassen willen instromen”, zegt directeur Hannes van Soest.

13 november