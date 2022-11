Doek valt voor iconisch restaurant van oma Son (88): ‘Ik zei altijd: ik moet werken, anders ga ik dood’

,,Is Oma Son er?” Bij binnenkomst vragen de vaste klanten altijd of de grondlegster van de Indonesische toko/restaurant Rasasari nog aan de slag is.

,,Ja, hoor: ik leef nog”, reageert Sonja Wardenaar (88) dan steevast. Staat ze niet in de keuken groenten te snijden, dan is ze wel achter in de zaak de vloer aan het boenen of bestellingen in te pakken. ,,Ik moet werken, anders ga ik dood”, zegt de grande dame van Rasasari (‘verschillende smaken’).