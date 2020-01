Donorkliniek van Oosterbeekse huisarts was legaal

De voormalige vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek was legaal. Er was in de jaren ’70 en ’80 simpelweg geen regelgeving voor. Dat stelt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De kliniek maakte gebruik van kunstmatige inseminatie met vers sperma van anonieme zaaddonoren. Volgens de minister zijn er geen aanwijzingen dat de kliniek in Oosterbeek naar de toenmalige juridische maatstaven onrechtmatig heeft gehandeld.



Minister De Jonge antwoordt daarmee op Kamervragen van de PvdA'ers Lilianne Ploumen en Attje Kuiken naar aanleiding van publicatie in De Gelderlander, in november. Deze krant bracht toen het verhaal over een arts in Oosterbeek die een vruchtbaarheidskliniek runde. Met 'misschien wel 150 kinderen van één vader' als resultaat.

Geen administratie, geen route richting donor

De minister zegt dat pas in 2004 de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting in werking is getreden. Voor die tijd bestond nog geen specifieke wetgeving rond het gebruik van donoren van ei- en zaadcellen, of de registratie ervan.



De administratie van de vruchtbaarheidskliniek ontbreekt, zo constateert de minister. Daardoor is het niet mogelijk op basis daarvan te achterhalen welke donoren in de kliniek hebben gedoneerd.



‘Om die reden zijn er geen juridische mogelijkheden voor de donorkinderen die in de vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek zijn verwekt om hun donor te vinden’, aldus de minister.

Databank enige optie