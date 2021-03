Door coronacrisis zijn vooral lageropgeleiden veel minder gaan bewegen: ‘Zorgwekkend’

Getuigen in moordzaak migranten­ho­tel Velp nog onvindbaar, huilende verdachte blijft vastzitten

11 maart VELP - Twee getuigen die mogelijk meer licht kunnen laten schijnen op de zaak van de Poolse verdachte (52) van moord in arbeidsmigrantencomplex De President in Velp, zijn onvindbaar. Dat bleek donderdag voor de rechtbank, waar via de televisieverbinding met de gevangenis de verdachte in huilen uitbarstte bij de gedachte hoe lang alles nog kan duren.