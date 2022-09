Doorwerths landschap uit collectie koninginnen Emma en Juliana komt nu onder de hamer

AMSTERDAM/ DOORWERTH - Het schilderij hing aan de muur bij koningin Emma in Paleis Lange Voorhout in Den Haag en was later in het bezit van koningin Juliana. Nu komt het werk ‘Moeder en kind in een bos in de omgeving van Doorwerth’ onder de hamer bij veilinghuis Adams in Amsterdam.