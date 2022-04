Douwe Egberts na 7 jaar terug in Arnhem, maar dan zonder de punten

‘D.E.’ concentreert zich sinds 2014 op het vervaardigen van koffie en thee en sloot in heel het land winkels. Ook ‘Arnhem’ ging dicht. Douwe Egberts was er lang gevestigd. In de Coehoornstraat, en vanaf 2008 in de Koningstraat. Van heinde en verre kwamen mensen daar naar toe om hun spaarpunten in te leveren voor een nieuw koffiezetapparaat of servies.