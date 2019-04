Drie keer is scheepsrecht: Snollebollekes kondigt extra concert aan in Gelredome

Straks ook bestelbus taboe in milieuzone Arnhem?

7:16 Arnhem - Na de oude dieselauto’s is komend jaar wellicht ook de bestelbus op diesel van voor 2005 niet meer welkom in de Arnhemse milieuzone. Dit is een gevolg van het kabinetsbesluit om de regels van alle Nederlandse milieuzones gelijk te trekken.