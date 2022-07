Drie keer maaien in een etmaal: voor topgolfsters mag het gras geen millimeter te lang zijn

indebuurt Hier kunnen Arnhemmers terecht voor hulp bij schulden

Extra benzinekosten, hogere prijzen in de supermarkt, stijgende energierekeningen; veel Arnhemmers merken de inflatie in hun portemonnee. Sommigen krijgen misschien wel te maken met betalingsachterstanden of zelfs schulden. Jij ook? Bekijk hier waar in Arnhem je kunt aankloppen als je krap bij kas zit.

