Drie mannen aangehouden en tientallen boetes tijdens grootschalige controle rondom GelreDome

Met Video Kok van restaurant waar je eigen kip moet slachten blij met discussie over vlees eten: ‘Is geen marke­tingstunt’

Dat hij met zijn pop-uprestaurant zóveel tongen los zou maken, had Wander Alblas niet kunnen voorzien. Over zijn restaurant in de Arnhemse wijk Schaarsbergen, waar gasten zelf meehelpen hun kip te slachten, werden deze week zelfs Kamervragen gesteld. ,,Te gek om te zien dat iedereen hier zo'n sterke mening over heeft!”