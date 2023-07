Drie straten in Arnhemse buurt moeten plat: ‘Huizen uit 1947 zijn gewoon op’

De huizen in de Grondelstraat, de Goudwindestraat en de Forelstraat in Arnhem zijn zo slecht dat er niets anders op zit dan ze te slopen en er nieuwe te bouwen. De 186 woningen, gebouwd in 1947, zijn klein, hebben een onwenselijke indeling en kampen met vochtproblemen. ,,Ze zijn gewoon op.”