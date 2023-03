Drie teamgenoten op vakantie, maar Emiel van Kol stelt zelfs huwelijksreis uit voor wedstrijd met GVA

indebuurt.nl Eigenaren Bar Florian openen nieuwe brasserie in Arnhem: 'Avondje uit eten moet kloppen'

Foodies opgelet! Arnhem heeft er er een nieuwe hotspot bij: Brasserie Ludic. De horecazaak is van de eigenaren van Bar Florian aan het Jansplein, maar heeft nét even een ander sfeertje. Je leest er hier meer over.