Drie zessen op de Arnhemse muren, in bloedrode letters, ik krijg daar geen goed gevoel bij

Bij Sint Jan werkt de meest opgewekte en misschien wel beste ober van Arnhem. De man – stekelig haar, brilletje, slank van het vele lopen – viel me pas echt op toen ik met een vriend op het terras zat die ineens zin had om te roken.



,,Shit, ze hebben geen sigarettenautomaat binnen”, zei de vriend toen hij teleurgesteld van het toilet terugkeerde. Een paar minuten later stond de ober bij onze tafel, twee sigaretten in de hand. ,,Ik ving op dat je zin had in een sigaretje…”