Dringend advies GGD na grote corona-uitbraak bij kerkjeugd: Ga niet met jongeren op kamp

Tijdens het jeugdkamp van de Protestantse Gemeente Rheden in het weekend van Hemelvaart raakten 15 van de 37 deelnemers besmet met Covid-19; drie begeleiders en twaalf kinderen. Basisschool Rheder Enk in Rheden moest daardoor afgelopen week twee groepen leerlingen naar huis sturen, De Holtbanck vijf klassen.



De coronaregels staan een jeugdkamp toe. ,,Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden”, legt GGD-arts Patrick van Schelven uit. ,,Maar ons advies is toch: gebruik je gezonde verstand en doe het niet. De kans op besmettingen tijdens zo’n kamp is groot. Er is meer onderling contact en er zijn meer reisbewegingen.”