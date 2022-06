Dronken Arnhemmer rijdt met auto in op politie in Goes en gaat ervandoor

Arnhemse racewagen op waterstof aan de start op TT Circuit in Assen: ‘Eeuwige roem als je wint’

ARNHEM - De Shell Eco Marathon is geen Formule 1 en Joris Oosterhuis is geen Max Verstappen. Maar laat er geen misverstand over bestaan: de races die aankomende donderdag op het TT Circuit van Assen staan gepland, zijn bepaald géén sinecure.

