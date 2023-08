Drugs en vuurwapen gevonden; Marcouch sluit woning om die ‘uit het criminele circuit te halen’

Met Video Mart Hoogkamer op tijd fit voor ASM Festival, Dion Cooper na Songfesti­val­rel van affiche verdwenen

Het affiche van het ASM Festival, zaterdag 26 augustus in Arnhem, ziet er iets anders uit dan de organisatie in eerste instantie voor ogen had. Het goede nieuws voor de fans is dat Mart Hoogkamer op tijd zijn stemproblemen heeft overwonnen. Dion Cooper, die samen met Mia Nicolai Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, komt niet.