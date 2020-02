Drugsprobleem groeit scholen in Arnhem boven het hoofd: ‘Minstens helft van de leerlingen blowt’

Video Brandweer haalt halve auto uit elkaar om zwaargewon­de, beknelde kat te redden in Arnhem

21:41 ARNHEM - Een kat is woensdagavond in een nare situatie beland aan de De Wiltstraat in Arnhem. Het dier was bekneld komen te zitten tussen de aandrijfas, versnellingsbak en de motor van een auto.