Druk op opvang dakloze jongeren ‘onhoudbaar’ in Arnhem: extra plekken in Malburgen

MET VIDEO Fietser gewond na botsing tegen laadklep in Laag-Soe­ren; vrachtwa­gen­chauf­feur rijdt door

LAAG-SOEREN - Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt nadat hij in Laag-Soeren tegen een openstaande laadklep van een vrachtwagen botste. De vrachtwagenchauffeur is na het ongeval weggereden.

16:54