‘Drukste donderdagochtend van 2022 door slecht weer’: lange files op A12 A50, A73 en Pleijroute

Ongeval met personenauto op A50

Behalve op de A12 is het ook elders in de regio vol op de weg. Op de A50 staat het stil in noordelijke richting. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren is de vertraging zo’n acht minuten, aldus Rijkswaterstaat. Er staat daar een file over een lengte van iets minder dan drie kilometer.



Rond kwart over acht gebeurde er tussen Knoopunt Ewijk en de Tacitusbrug in de file een ongeval met een personenauto. Details over het ongeluk zijn nog niet bekend.