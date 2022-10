ARNHEM Het Duivelshuis in Arnhem, het bijzondere woonhuis van Gelres vermaarde maarschalk Maarten van Rossum, is dit weekend open gesteld voor publiek. Gidsen van ’t Gilde Stadswandeling Arnhem nemen mensen mee op een rondleiding die begint in de Eusebiuskerk en eindigt in het Duivelshuis.

,,Het is dit keer alleen in dit weekend maar we willen kijken of het ook vaker kan” zegt directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk.

Burgemeester Marcouch, die zijn werkkamer in het Duivelshuis heeft, is bereid om hierover mee te denken. ,,Ik denk dan aan een combinatie met Open Monumentendag en speciale rondleidingen door het gemeentehuis als huis van de democratie.”

Strijd van Gelre tegen het Habsburgse Rijk

Ton Burgers wijst erop dat de Eusebiuskerk en de wijde omgeving met de Jansbeek de bakermat vormen van de geschiedenis van Arnhem. ,,Hier is het allemaal begonnen. Dat verhaal willen we graag vertellen en daar hoort het Duivelshuis ook bij.



Verhagen wijst erop dat Van Rossum, die veelvuldig met zijn leger ten strijde tegen het Habsburgse Rijk onder leiding van Karel V, voer is voor spannende geschiedenis met vragen of hij nu een schurk was of een held. In het stadhuis van Antwerpen hangt nog altijd een schilderij over de mislukte belegering van Van Rossum van de havenstad.

Volledig scherm Beeld van Maarten van Rossum op het Duivelshuis. Hij verkeert op de gevel in gezelschap van Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone, Karel V, Karel van Gelre en Willem van Kleef. foto Hans Broekhuizen/De Gelderlander

De verlegging van de Rijn naar de stad

Verhagen wijst er bovendien op dat de grote ambities van Gelre er ook nog eens voor zorgden dat in opdracht van de hertog de Rijn naar de stad werd verlegd, de Rijn die met zijn brug veel later het middelpunt van de Slag om Arnhem. De strijd van de Gelre tegen de oppermachtige Habsburgers verleidt Burgers zelfs om de stelling te poneren dat 'Gelre in dezelfde positie zat als Oekraïne in deze tijd'.

De rondleidingen beginnen in de Eusebiuskerk. Aanvang van de wandelingen op zaterdag 15 oktober om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur, tijden op zondag 10.00 uur, 11.30, 13.30 uur en 15.00 uur. De kaarten zijn gratis verkrijgbaar op de dag van de activiteit bij de kassa van de Eusebiuskerk aan de kant van Dudok.

Volledig scherm Het team van de 'spannende geschiedenis' van het Duivelshuis in de Schepenzaal binnen. In de zetels Ton Burgers van 't Gilde en burgemeester Ahmed Marcouch. Achter hen Robert Wittenberg en Meike Verhagen, die het 'Eusebiuskwartier' samen met Marcouch eb Burgers meer op de kaart willen zetten. © DG