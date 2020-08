Duo gooit bijtende vloeistof in gezicht van vrouw, slachtoffer ernstig gewond

Het slachtoffer was volgens de politie haar paarden aan het voeren in een weiland aan de Wagnerlaan toen twee mannen aan kwamen lopen. Een van de twee gooide een bijtende vloeistof in het gezicht van de vrouw. Het slachtoffer had deze mannen eerder die donderdag ook al gezien rond het weiland.



De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident dat plaatsvond tussen 17.15 en 17.45 uur. Verdachte 1 is ongeveer 20 jaar, heeft een getinte huidskleur, droeg een lichtblauwe blouse en een spijkerbroek. Verdachte 2 is ook ongeveer 20 jaar, heeft een getinte huidskleur, droeg een wit mouwloos shirt en een zwarte broek.