Edenaar (20) bekent elf straatroven: ‘Geef mij je telefoon en wachtwoord, anders steek ik je dood’

Allemaal Arnhemmers Nermina uit Bosnië moest heel erg wennen in Nederland: ‘Dat je hier zomaar een plein kon oversteken...’

In ‘Allemaal Arnhemmers’ vertellen stadgenoten met wortels in het buitenland hun (levens)verhaal. Dit keer: Nermina Kundic (46), wethouder van de gemeente Arnhem. Eerder vervulde ze die functie in Veenendaal, waar ze jarenlang woonde. ,,Ik ging daten in oorlogstijd.”

16:53