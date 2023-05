Een groot raadsel: tientallen ‘bloemkolen’ in het ‘gewapend asfalt’ van deze dijk

Update Terminale vader of hoge bloeddruk zijn niet voldoende voor vrijlating: verdachten ‘Suske en Wis­ke’-ben­de blijven in cel

Een terminale vader, psychische klachten, hoge bloeddruk of een dreigend faillissement. Wat de drugsverdachten en hun raadslieden van de vermeende Achterhoekse ‘Suske en Wiske’-bende ook naar voren brachten, voor de rechtbank in Arnhem was het niet voldoende om hen vervroegd vrij te laten. Alle zeven blijven ze voorlopig vastzitten.