Een Loesje-scheurkalender veranderde het leven van Doeko

Hypermo­dern ledlicht voor John Frostbrug in armaturen met ‘te duur’ ontwerp uit de jaren 30

ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem krijgt nieuwe verlichting. Als Rijkswaterstaat klaar is met het groot onderhoud, hangt de gemeente Arnhem hypermoderne ledlampen op, naar een ontwerp dat in de jaren 30 van de vorige eeuw werd gemaakt voor (toen nog) ‘de Rijnbrug’, maar dat nooit is uitgevoerd.

11 augustus