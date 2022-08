Een overzicht! Dit moet je regelen bij een verbouwing in Arnhem

indebuurtDe een wil een nieuwe serre, de ander is toe aan een luxe thuiswerkkantoor. Dan kun je natuurlijk verhuizen binnen Arnhem, maar soms voldoet een verbouwing. Ga jij de komende tijd klussen? Let dan op dat je de volgende zaken regelt voordat je de hamer in de muur slaat!

Bestemmingsplan uitpluizen

Je klusproject start bij het bestemmingsplan, sommige verbouwingen mag je niet zomaar uitvoeren. Dit klinkt wat zwaarder dan het is, maar geen zorgen: je hebt in bijna alle gevallen groen licht.

Het bestemmingsplan kun je zien als een soort draaiboek voor een stadsdeel. Hier vind je onder meer de bouwplannen in Schaapsdrift en omgeving en wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld de vernieuwing van Stationsgebied Arnhem-Zuid

Dit is de functie van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan vind je ook hoe groot een bouwobject mag zijn, hoever je van de erfgrens moet blijven tijdens een verbouwing enzovoort. Kortom: je moet even door deze informatie heen voordat je een aannemer uit Arnhem inschakelt.

Voldoen jouw plannen niet aan het bestemmingsplan?

Dan betekent dat niet meteen het einde van je verbouwing. Er zijn uitzonderingen mogelijk, hiervoor neem je contact op met de gemeente.

Welstandseisen van de gemeente bekijken

Elke gemeente heeft zogenoemde welstandseisen, zo ook gemeente Arnhem. Het doel van deze regels is ervoor zorgen dat gebouwen veilig zijn en passen binnen de omgeving. Ofwel: jouw bouwplannen moeten niet te veel van het straatbeeld afwijken. Daarnaast is hier ook vastgesteld hoe hoog een gebouw mag zijn. Dit is nuttig om te weten als je bijvoorbeeld een extra verdieping op je stek wil bouwen.

Voorkant van je Arnhemse woning

Je hebt extra veel met de welstandeisen te maken als je je gevel aanpakt, want dat heeft invloed op het straatbeeld. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een extra raam aan de voorzijde van je huis te laten plaatsen. Als je aan de achterkant van de woning een serre aanbouwt, heb je meestal minder te maken met de welstandseisen.

Wonen in een monument

Woon je in een monument in Arnhem, bijvoorbeeld aan de Rijnkade? Dan is de welstandscommissie mogelijk extra kritisch. Dit geldt ook voor woningen in beschermd stadsgezicht, zoals Geitenkamp of Mussenberg. De commissie let in die gevallen op bijvoorbeeld kleuren, materialen en vormgeving. De kans is dus groot dat je in Burgemeesterswijk geen appeltjesgroen huis vindt.

Bouwvoorschriften checken

Denk je dat je klaar bent na de vorige stappen? Dan heb je het mis. Je moet ook rekening houden met de bouwvoorschriften, al is dit iets wat architecten en klusteams voor je uitzoeken.

De bouwvoorschriften zijn belangrijk voor tijdens het klussen. Dit is erg breed, maar een paar onderdelen die hiermee te maken hebben:

Je bouwwerkzaamheden mogen niet te veel overlast veroorzaken.

Je bouwwerk moet voldoen aan de laatste eisen op het gebied van brandveiligheid.

De nieuwe ruimte moet voldoen aan de laatste eisen op afmetingen.

De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van alle regels die onder bouwvoorschriften vallen. Deze kun je hier vinden.

Vergunningen regelen

Heb je de vorige stappen allemaal doorlopen? Dan ben je al een heel eind! Je vraagt vervolgens de vergunningen aan. Misschien denk je nu: wat maakt het gemeente Arnhem uit dat ik een serre plaats achter mijn woning? Nou, als de gemeente erachter komt dat je geen vergunning hebt voor een bouwwerk, kan het zijn dat je het ongedaan moet maken. En daar heb je al helemaal geen zin in!

Check hier waar je een vergunning voor nodig hebt

Je hoeft niet voor elk klein klusje een vergunning aan te vragen bij gemeente Arnhem. Via deze site check je of jouw project een vergunning vereist of niet.

Over het algemeen heb je vergunning nodig bij de volgende klusjes:

Verbouwen van monumenten.

Wijzigingen van de voorgevel.

Het veranderen van de constructie.

Het vergroten van een woning.

Het toevoegen of samenvoegen van het aantal woningen.

Als u gaat afwijken van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld het maken van een winkel in de garage).

Bezwaar afwachten

Vergunning op zak? Top! Je bent nu bijna klaar met de voorbereiding. Er wacht je nog één beproeving: je buren in Arnhem hebben het recht om bezwaar te maken tegen je verbouwing. Dit mogen ze tot zes weken na het verlenen van de vergunning doen.

Vergunningen intrekken

Je hoopt natuurlijk dat dit niet gaat gebeuren. Als dat wel het geval is, is de gemeente verplicht om de vergunning te heroverwegen. Vervolgens bepaalt gemeente Arnhem of de vergunning ingetrokken moet worden of niet. Misschien mag je dus toch niet een bepaalde gevelsteen weghalen!

Al begonnen met verbouwen

Je hoeft niet de volle zes weken te wachten totdat je start met verbouwen, maar loopt wel het risico dat je bouwwerk weer plat moet als de vergunning ingetrokken wordt.

Hoera, je kan starten!

Is alles nu geregeld? Mooi! Dan kan je verbouwingspret écht starten. Je kunt natuurlijk zelf met de sloophamer in de weer gaan, maar je kunt ook een bedrijf inhuren. Een aantal tips:

In Arnhem zijn verschillende aannemers die je in handen kunt nemen. Je vindt een aantal van hen hier.

Een overzicht van Arnhemse klusbedrijven vind je hier.

Op deze pagina vind je loodgieters in Arnhem.

Als je op zoek bent naar elektriciens in Arnhem kun je hier terecht.

Misschien heb je ook een schilder nodig. Hier vind je er een aantal uit de stad.

Ook handig voor het overzicht: hier vind je de bouwmarkten van Arnhem.

Eindresultaat showen

Uit de vorige pagina’s is wel gebleken dat een verbouwing veel tijd en geduld kost. Maar naderhand ben je vast hartstikke blij. Ben jij trots op het eindresultaat? Dan is het tijd om je woning te showen op indebuurt! Mail naar arnhem@indebuurt.nl en wij komen graag langs voor een fotoreportage. Deze stadsgenoten gingen je al voor!

