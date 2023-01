Een terugblik op de ‘Arnhemsche Courant’, die er kwam dankzij keizer Napoleon

24-jarige man gewond bij mishande­ling en beroving op Arnhemse parkeer­plaats

ARNHEM - Opnieuw een ernstig incident bij kunstwerk de Blauwe Golven in Arnhem. Bij een mishandeling en beroving op de parkeerplaats daar is zaterdag 17 december tussen 04.00 en 05.00 uur een 24-jarige man uit Geldermalsen gewond geraakt, zo blijkt nu. Het slachtoffer werd door drie of vier mannen aangevallen.

28 december