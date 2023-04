Eerste dag Free Your Mind met Paul Kalkbrenner verkoopt nu al uit met 20.000 kaarten: ‘Nooit eerder vertoond’

COLUMN REMCO KOCK Cursus Blaf: ‘Hondenbe­zit­ters groeten elkaar, als buschauf­feurs’

,,Huh, Kock, wat doe jij hier?”, vroeg een op de rem van zijn kinderbakfiets trappende kennis. Hij klonk verbaasd, alsof we elkaar stomtoevallig in Rome tegenkwamen, terwijl we in Arnhem-Zuid stonden. ,,En sinds wanneer heb jij een hondje?”