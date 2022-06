Eerste fans van The Eagles al in Arnhem: ze geven gehoor aan oproep van stadiondirectie

Arnhem - De eerste fans van de Eagles zijn vrijdagmiddag aangekomen in Arnhem. De Amerikaanse band treedt vanavond op in stadion Gelredome. Na het verkeersinfarct van vorige week bij het optreden van Elton John hebben gemeente, organisator Mojo en het stadion maatregelen genomen om nieuwe problemen te voorkomen.

De parkeerplaats van Burgers’ Zoo, waar vorige week de grootste problemen ontstonden, is vandaag niet in gebruik. Bezoekers worden met verwijzingen geleid naar parkeerplaatsen in Arnhem-Zuid, vanwaar ze naar het stadion worden gebracht.

Het lijkt erop dat het publiek de oproep van stadiondirecteur Hèrald van de Bunt ter harte heeft genomen. Vanaf 16 uur is de stroom bezoekers op gang gekomen. ,,Als het zo doorgaat zullen we geen problemen hebben”, zegt Van de Bunt.

Extra horeca-voorzieningen

Er zijn extra medewerkers ingezet om het verkeer in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alle fans op tijd op hun plek zitten of staan in het stadion. ,,We hebben gezorgd voor extra horeca-voorzieningen. Ik denk ook dat gelet op het mooie weer mensen bereid zijn om eerder naar het stadion te komen. En er is extra overdekking, zodat mensen niet vol in de zon hoeven te staan”, zegt Van de Bunt.

Ook vanuit de gemeente komt de bevestiging dat de stroom bezoekers eerder op gang is gekomen dan bij het concert van Elton John. Het concert begint om 20 uur en het stadion is om 17.30 uur open. Op de webcams van de provincie rond het stadion is te zien dat groepen bezoekers al naar Gelredome lopen.

Auto thuis laten

Behalve de oproep om op tijd te komen is ook verzocht om de auto thuis te laten en met het OV te komen. Het stadion ligt op een halfuurtje lopen van het Centraal Station. Ook aan die oproep is gehoor gegeven: de eerste fans die met de trein kwamen, waren vrijdagmiddag te zien op het station.

Het concert in Arnhem is onderdeel van een tournee, die vervolgens Liverpool, Edinburg en Dublin aandoet. Hiermee viert de band het vijftigjarig bestaan, dat eigenlijk vorig jaar had moeten plaatsvinden maar werd uitgesteld. Tijdens deze tournee zullen ze hun grootste hits spelen, zoals Hotel California, One of These Nights, Life in the Fast Lane en Desperado.

Volledig scherm The Eagles tijdens een eerder concert in het GelreDome in Arnhem in 2009. © ANP Kippa