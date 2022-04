Eerste Run for KiKa Marathon in Arnhem levert 164.000 euro op voor strijd tegen kinderkanker

Arnhem in actie om onrust rond Schaaps­drift te beteugelen: ‘Ik kan me voorstel­len dat het schrikken is’

ARNHEM - Eén of meer extra informatiebijeenkomsten moeten de onrust wegnemen bij omwonenden van de Schaapsdrift in Arnhem. De ongeveer 150 bewoners kregen onlangs de schrik van hun leven toen ze per brief te horen kregen dat zij hun huis in geval van verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

2 april