Eerste vluchtelingen uit Oekraïne arriveren aan de Rijnkade in Arnhem

Drie zakkenrol­lers opgepakt bij Arnhemse Korenmarkt, politie zoekt eigenaars van spullen

ARNHEM - Een drietal is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in de buurt van uitgaansgebied de Korenmarkt in Arnhem om zakkenrollerij. Het gaat om een man (45) en een vrouw (29) uit Duitsland én een 26-jarige Apeldoorner.

6 maart