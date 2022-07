Eigenaar GelreDome: ‘Handhavers maken rekenfout: dak stadion veel minder onveilig dan wordt gesteld’

Problemen met tribune in GelreDome? ‘Bizar, ik wist nergens van’, zegt stadionei­ge­naar

ARNHEM - Eigenaar Michael van de Kuit van GelreDome in Arnhem toont zich totaal verrast door het nieuws dat er mogelijk een probleem is met de Zuid-Tribune in het stadion. Hij wist niet eens dat er deze week een inspectie werd gehouden, zegt hij.

7 mei