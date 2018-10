Eigenaar snackbar Arnhem jaagt overvaller weg met mes: 'Geld heb ik niet, wel een kroketje'

Gelderse VVD: opruimkos­ten drugsafval altijd compense­ren

ARNHEM - Gelderse grondeigenaren die gedumpt drugsafval op hun land aantreffen, moeten hoe dan ook gecompenseerd worden voor de opruimkosten. Dat vindt de VVD in Gelderland. Er was tot en met 2017 geld beschikbaar van het Rijk, maar dat potje is op. De VVD wil nu dat voor het eind van het jaar duidelijk is of er ook nog geld vrij wordt gemaakt voor mensen die in 2018 gedupeerd zijn.