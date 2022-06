Einde aan onzekere tijd bewoners en medewerkers Het Schild: overname door Pleyade rond

WOLFHEZE - Er is een einde gekomen aan onzekere jaren voor de bewoners en medewerker van Het Schild in Wolfheze. Zorgaanbieder Pleyade uit Arnhem heeft een handtekening gezet voor de overname van het woonzorgcentrum voor slechtzienden en blinden.

Het Schild, waar het al sinds 2014 zou rommelen, verkeerde jaren in financiële problemen. Het kwam onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie van Gezondheidszorg, omdat de zorg niet goed genoeg was. Dat toezicht is onlangs opgeheven. Maar de financiële problemen bleven, met als gevolg dat Het Schild begin juni failliet werd verklaard.

Curator Eric Looyen is daarop direct op zoek gegaan naar een partij die Het Schild zou willen overnemen. Vijf zorgaanbieders meldden zich. Pleyade, met huizen in Arnhem, Elst en de Liemers, kwam vorige week als beste uit de bus.

Handtekening gezet

Toch was daarmee de overname niet direct rond. Pleyade wilde eerst in overleg treden met medewerkers en bewoners van Het Schild voor het een handtekening zou zetten. ‘Met gepaste trots’ laat de Arnhemse zorgaanbieder nu in een persbericht weten dat die krabbel staat.

,,Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bewoners van Het Schild kunnen blijven wonen in hun woning en de medewerkers hun baan behouden”, licht een woordvoerder van Pleyade toe. ,,Anders had het kunnen betekenen dat ze op straat zouden komen te staan. Dat wens je niemand toe.”

‘Intensief genoeg’

Ze geeft aan dat rust voor bewoners en medewerkers van Het Schild nu de eerste prioriteit van Pleyade heeft. ,,De afgelopen periode was intensief genoeg voor de bewoners en medewerkers. We nemen de zorg over zoals deze al werd gegeven op de locatie.”

De medewerkers is gevraagd in dienst te komen bij Pleyade. Ze hebben een vast contract gekregen. Alle bewoners kunnen blijven. Uiteindelijk wil Pleyade er wel voor zorgen dat Het Schild financieel gezond wordt. Hoe is nog onbekend.