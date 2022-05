Eindelijk muziek in Bakermat zonder coronaprik

Het klimtouw is eindelijk binnen: ‘Speelduin’ in stadshart Arnhem na maanden écht open

ARNHEM - Het ‘Speelduin’ op het Bartokplein in het stadshart van Arnhem is eindelijk open. In maart kondigde het gemeentebestuur het speelparcours al aan met een mooi feest eromheen. Maar hekken omgaven in de maanden daarna de stukken eikenhout die uitdagend klaar lagen voor leuke klauterpartijen. Er moest lang worden gewacht op klimtouw dat van ver moest komen.

22 mei