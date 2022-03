Eindelijk weer ‘binnenste buiten’ in het Modekwartier: kleren op de stoep moet winkelend publiek trekken

ARNHEM - Van felroze handtas tot knaloranje blouse: zaterdag sprongen de vrolijke lentekleuren je tegemoet in het Modekwartier. Na een lange periode van coronamaatregelen kon het evenement BinnensteBuiten eindelijk weer.

,,Vorig jaar ging dit evenement niet door vanwege corona”, zegt tassenontwerpster Heleen van der Meer (58), nadat ze twee winkelende dames heeft begroet. ,,Nu zijn er gelukkig geen beperkingen. Na de laatste lockdown merkte je dat mensen toch eerst naar binnenstad gingen, om te winkelen. Door een dag als vandaag weten de mensen het Modekwartier gelukkig weer te vinden.”

Drempel verlagen

,,We verplaatsen onze winkel van binnen naar buiten”, legt Van der Meer de bedoeling van Binnenste Buiten uit. ,,Ik heb zelf niet veel buiten uitgestald. Ik dacht dat het te koud zou zijn, maar ’t valt mee.”

Quote Dat we binnen buiten zetten, doen we om de drempel te verlagen. Mensen durven hier niet zo snel binnen te komen Cecile van Hattem, Ondernemersvereniging DOCKS

In de zon voelt het als lente, het seizoen dat het Modekwartier zaterdagmiddag verwelkomt. Ideaal winkelweer, noemt Van der Meer het. ,,Dat we binnen buiten zetten, doen we om de drempel te verlagen. Mensen durven niet zo snel binnen te komen.”

Giga-prijzen? Welnee

,,Het Modekwartier is ambachtelijk. Omdat de maker in de winkel staat, voelen mensen zich verplicht om te kopen”, haakt Cecile van Hattem namens de ondernemersvereniging in. ,,Onzin natuurlijk.”

,,Mensen denken dat we giga prijzen vragen”, zegt buurman en ontwerper Hans Hutting (31), staande naast een rek vol kleding met speciale BinnensteBuiten-aanbiedingen. Stippen in verschillende kleuren verwijzen naar de prijzen (10-15-35-50 euro). ,,Ik vraag geen Primarkprijzen. Ik vraag éérlijke prijzen. Al mijn kleren zijn in Nederland gemaakt.”

Op naar de Nacht van de Mode

Hoewel Hutting vooral verkoopt via zijn webshop, is de ontwerper blij dat hij weer klanten kan begroeten. ,,Mijn winkel is mijn visitekaartje. Mensen willen toch passen, voelen. En ze hebben een visie. Die wil ik horen, zodat ik dat mee kan nemen in mijn ontwerpen.”

Van der Meer: ,,Hopelijk is er in de zomer ook weer een normale Nacht van de Mode. Dan is het zo druk, dat mensen helemaal geen drempel meer voelen.”