Eindelijk weer een normale introductie voor Arnhemse studenten: ‘Elke ochtend een test doen, daar zijn we nu mooi vanaf’

HAN-baas Rob Verhofstad: ‘Coronatest op de campus vanaf start academisch jaar’

NIJMEGEN - De HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) is met de GGD in gesprek om de 37.000 studenten in Nijmegen en Arnhem in de gelegenheid te stellen zich op de campus te laten testen op corona zodra de colleges weer als vanouds van start gaan.

14 augustus