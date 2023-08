Elden sluit vakantie af met een muziekfeest onder de molen: ‘We gaan hier zeker mee door’

indebuurt.nl Staycation in Arnhem: 7 x tips om je weekend mee te vullen

Je hoeft de gemeente Arnhem niet uit om van de vakantie te genieten. Het is er prima toeven tijdens het laatste weekend van de zomervakantie, want er is weer genoeg te doen! Inspiratie nodig voor je staycation? In dit artikel staan zeven activiteiten om jouw weekend van vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 augustus mee te vullen.