Elmar strijdt met InDifferent op scholen tegen discriminatie: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Of het nu gaat om huidskleur, autisme of seksuele geaardheid, iedereen wil geaccepteerd worden. Daarom zette Elmar Noteboom samen met leerlingen op Het Dorenweerd College vijf jaar geleden InDifferent op. Het veroorzaakte een verandering op steeds meer scholen.

Wat doe je als iemand wordt gediscrimineerd? Vraag het de leerlingen van het Dorenweerd College in Doorwerth en ze geven je antwoord. ,,Omdat we het bespreekbaar hebben gemaakt”, zegt Elmar Noteboom. Toen hij als docent tekenen ruim vijf jaar geleden met InDifferent begon, was er één leerling uit de kast gekomen.

Op een populatie van 1200. ,,Nu zijn er meerdere kinderen in een klas open over dat ze vallen op iemand van hetzelfde geslacht, dat ze trans zijn of bijvoorbeeld heftig reageren op prikkels.”

Opgroeien met Instagram

Wat de organisatie van de Arnhemmer eigenlijk doet, is een veilige, vertrouwde omgeving op een school creëren waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. ,,Jongeren hebben veel essentiële vragen. Over wat normaal seksueel gedrag is bijvoorbeeld. Ze kunnen voor antwoorden wel naar porno gaan kijken, maar dan krijgen ze een vertekend beeld van de werkelijkheid.’’

Quote Elke school heeft wel een zorg- en pestcoördi­na­tor. Maar dat is niet voldoende. Je moet een cultuur creëren waarin je afspreekt hoe je met verschil­len omgaat Elmar Noteboom, InDifferent