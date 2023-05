Elsweide viert titel in de Achterhoek, VDZ en VVO draaien warm voor nacompetitie en 'wanvertoning’ kampioen MASV

Voorzitter Hakan Köprülü sprak zijn spelers toe voordat de kampioensmedailles werden uitgereikt. ,,Dit is een historisch moment: Elsweide kampioen!” Zo keren de Arnhemmer na een jaar terug in de vierde klasse. Trainer Harun Köprülü was emotioneel en trots na de kampioenswedstrijd. ,,We hebben zoveel meegemaakt dit jaar. Gelukkig is het op de laatste dag toch nog gelukt. Ons doel is bereikt. Dik verdiend!”